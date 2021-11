Auch Zverev sicherte bei ATP Finals den Halbfinal-Einzug

Nach Daniil Medwedew und Novak Djokovic hat sich auch der Deutsche Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin für das Halbfinale qualifiziert. Der 24-Jährige setzte am Donnerstag sich in seinem letzten Gruppenspiel gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 6:2, 6:4 durch und sicherte sich in der roten Gruppe den zweiten Platz hinter Medwedew.