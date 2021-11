Autor Oswald Wiener mit 86 Jahren verstorben

„Der Tod von Oswald Wiener macht mich sehr traurig“, reagierte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer Aussendung. „Mit Oswald Wiener verlieren wir einen streitbaren Philosophen, einen erfolgreichen Wissenschaftler und vor allem einen leidenschaftlichen Künstler, der Kunstgeschichte geschrieben hat - denn mit ihm ist die österreichische Kunst und Literatur in die radikale Moderne aufgebrochen.“ Seine „verbesserung von mitteleuropa, roman“ sei und bleibe in ihrer Radikalität unübertroffen. Auch die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler reagierte betroffen: „Kunst und Revolution gehörten für Oswald Wiener zusammen. Ob als provokanter Visionär beim ‚Wiener Aktionismus‘, als Jazztrompeter oder früher Pionier in der Computertechnologie: Oswald Wiener war seiner Zeit oft voraus“, heißt es in dem Statement. „Heute sind wir in der Lage, die Bedeutung seines vielgestaltigen Wirkens für die gesamtgeschichtliche Entwicklung zu ermessen: Wir haben einen höchst originellen und beeindruckend vielseitigen Dichter und Denker verloren“, so Kaup-Hasler.