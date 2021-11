Inzidenz steigt bei Ungeimpften deutlicher als bei Geimpften

Werden stattdessen die bereits aussagekräftigen Werte bis 10. November herangezogen, so stiegen die Inzidenzen sowohl bei Ungeimpften als auch bei Geimpften bis zu diesem Datum an - bei den nicht vollständig oder gar nicht Geimpften jedoch deutlich stärker, bei den Vollimmunisierten nur leicht. Bei den Zwölf- bis 17-Jährigen hatten Geimpfte am 10. November eine Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Personen in dieser Altersgruppe von 270, Ungeimpfte wiesen dagegen einen Wert von 2.581 auf. Bei den 18- bis 59-Jährigen ist die Diskrepanz mit 442 zu 1.585 geringer, bei der Gruppe 60-Plus stehen Geimpfte mit 319 Fällen einer Inzidenz von 1.067 bei den Ungeimpften gegenüber.