Stimmen für Corona-Impflicht mehren sich

An seine Seite gesellte der Tiroler Platter - sowohl hinsichtlich der Ablehnung eines generellen Lockdowns als auch hinsichtlich der allgemeinen Impfpflicht. Platter plädiert für die Impflicht, bestätigte das Büro des Landeshauptmannes der APA einen Bericht der Online-Ausgabe der „Tiroler Tageszeitung“. In Sachen Lockdown drängte die Tiroler Wirtschaft Platter, weiter hart zu bleiben. Man verlasse sich auf den Landeshauptmann, sagte der schwarze WK-Präsident Christoph Walser der APA. Denn eine weiterer Lockdown wäre der „Todesstoß“ für die Wirtschaft.

Man müsse über die Impfpflicht „diskutieren, alle Argumente auf den Tisch legen und entscheiden“, sagte Edtstadler vor Journalisten am Donnerstag in Brüssel. Sie verwies auf ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), dass eine generelle Impfpflicht - für eine andere Impfung, nicht COVID - als „verhältnismäßig ansieht, wenn es entsprechend begründet ist“. Um den Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern hätten Oberösterreich und Salzburg bereits Lockdowns verhängt, „dann frage ich mich, was der verhältnismäßigere Eingriff ist“.

Auch der oö. LH Thomas Stelzer (ÖVP) findet es - wie er in seiner Pressekonferenz zum Lockdown sagte - richtig, die Diskussion um eine Impfpflicht zu führen. Man müsse die Debatte darüber und wie eine etwaige Impfpflicht ausgestaltet sein könnte, bundesweit führen. Denn derzeit seien nicht ausreichend Leute geimpft, wenn das so bleibe müsse man damit leben „immer wieder in eine Ausnahmesituation“ zu kommen. Er kann sich etwa ein Anreizsystem auf dem steuerlichen Sektor vorstellen. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) verwies auf Best Practice Modelle wie den Mutter-Kind-Pass.