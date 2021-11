Hunderte Migranten in Belarus verlassen Grenz-Lager

In Belarus haben nach Angaben des Grenzschutzes Hunderte Migranten ein provisorisches Lager an der Grenze zu Polen verlassen. Am Donnerstag seien alle Flüchtlinge aus dem Lager nahe dem Grenzübergang Bruzgi „auf freiwilliger Basis“ in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht worden, so der belarussische Grenzschutz auf Telegram. Die Behörden veröffentlichten auch Fotos des offenbar verlassenen Lagers, in dem in den vergangenen Tagen rund 2.000 Menschen ausgeharrt hatten.