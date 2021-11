Politologen nennen Regierungsperformance „völlig chaotisch“

Die ÖVP sei zwar durch den Rücktritt von Sebastian Kurz als Kanzler in die Ecke gedrängt worden, aber das übliche Politgeplänkel sei „in einer echten Krise, wie wir sie derzeit haben, völlig inkompatibel“. Wenn man in einer solchen Situation so agiere, dann habe das Konsequenzen.

Erstaunlich findet Hofer das Wording der ÖVP: „Wenn der Kanzler und der Klubobmann das Wording der FPÖ aufgreifen und sagen, dass sie Geimpfte nicht einsperren wollen, heißt das, dass die Ungeimpften eingesperrt sind und wir alle schon drei Mal eingesperrt waren.“ Das Kommunikations- und Handlungschaos in der ÖVP habe sicherlich mit dem Rücktritt von Kurz zu tun. Galt unter ihm noch „Message Control“, „so ist jetzt die Message out of Control“.

Der Rücktritt von Kurz habe in der türkisen ÖVP ein Gefühl der Ungerechtigkeit entstehen lassen. Diese innere Krise in der ÖVP werde nun in der äußeren Coronakrise verstärkt. Die Partei sei inhaltlich gespalten, so Bachmayer. Damit sei ein Chaos in der Regierung zwischen Türkis und Grün und ein doppeltes Chaos in der ÖVP zwischen Türkis und Schwarz und zwischen Bund und Ländern entstanden. „Es herrscht ein Durcheinander und eine Kakofonie. Das alles ist schuld daran, dass es in der Pandemiebekämpfung so weit gekommen ist.“