Rekordtief bei tödlichen Verkehrsunfällen im Jahr 2020

In den vergangenen sechs Jahrzehnten ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden auf Österreichs Straßen deutlich gesunken, belegt eine 60 Jahre umfassenden Analyse der Statistik Austria, die am Freitag vorgestellt wurde. Sind im Rekordjahr 1972 noch fast 3.000 Menschen tödlich verunglückt, waren es im Jahr 2020 nur noch 344 und damit erstmals weniger als eine Person am Tag. Auch die Zahl der Verunglückten ging stark zurück: 205 pro Tag waren es 1972, 104 pro Tag 2020.