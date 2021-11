Tausende bei Corona-Demos in Wien am Samstag erwartet

In Summe werden zumindest 10.000 Teilnehmer erwartet. Für die FPÖ ist es allerdings ein Rückschlag, dass Parteichef Herbert Kickl den Demonstrationszug nicht anführen kann, weil er sich mit dem Virus infiziert hat und in Quarantäne ist. Dabeisein dürfte dafür Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der im Netz für den Protestmarsch mobil macht. Die FPÖ hat den Behörden zufolge Kundgebungen mit jeweils etwa 5.000 erwarteten Teilnehmern auf der Jesuitenwiese im Prater sowie auf dem Platz der Menschenrechte angemeldet.

Neben der FPÖ hat sich auch Martin Rutter über Telegram und andere Kanälen in die Mobilisierung eingebracht. Die Polizei rechnet nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem hohen Grad an Mobilisierung. Auch die Teilnahme von Rechtsextremen (wie bei den Demos im Jänner bis März 2021) ist nach Ansicht des Innenministeriums wahrscheinlich.

Die Wiener Polizei teilte am Freitag mit, dass der Großteil der Kundgebungen genehmigt, ein kleiner Teil jedoch untersagt wurde. Dies geschah, weil diese Proteste von Personen angemeldet wurden, die schon in der Vergangenheit als Veranstalter von Demos auftraten, bei denen massiv gegen geltendes Recht - etwa Corona-Bestimmungen, aber auch andere Gesetze - verstoßen wurde. Mehrere der untersagten Kundgebungen wurden nach APA-Informationen von Rutter angemeldet. Der Aktivist kündigte via Telegram massive Proteste, auch unangemeldet, in ganz Österreich an. Erlaubt wurde hingegen eine Kundgebung der Partei MFG („Menschen Freiheit Grundrechte“) am Schwarzenbergplatz.