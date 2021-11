Lockdown aus virologischer Sicht „am wirksamsten“

Seit Wochen haben Experten von der Regierung weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und dem Schutz der Spitäler gefordert. Nun kommt am Montag ein 20 Tage dauernder, österreichweiter Lockdown. Das sei „die Maßnahme, die aus virologischer Sicht am wirksamsten ist“, sagte der Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien am Freitag im Gespräch mit der APA. Auch der Molekularbiologe Ulrich Elling begrüßte den Lockdown und die Impfpflicht.