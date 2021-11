Bande wollte aus Corona-Frust Linzer Polizisten anzünden

„Dass Polizisten bewusst in einen Hinterhalt gelockt werden, erinnert eher an Berlin Kreuzberg als an Linz“, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in einer Pressekonferenz am Freitag. Das habe „eine Perfidität, die wir so bisher nicht gekannt haben“ und mache ihn „zornig“. Das Trio sei Teil einer Gruppe, die in den vergangenen Wochen immer wieder Polizeieinsätze im Linzer Süden provoziert hatte - „Pyrotechnik gezündet, Radau geschlagen“, etc. Diese Gruppe rühme sich für dieses Verhalten auch in Videos auf Social Media. Insgesamt dürften rund 20 Personen dazugehören, die nun erst ermittelt werden müssen.