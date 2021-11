Pensionserhöhung vom Nationalrat fixiert

Weiter geht es im Parlament schon am späten Sonntagnachmittag (ab 17 Uhr), an dem der Hauptausschuss den nächsten Lockdown beschließt, der mit Montag in Kraft tritt. Darauf haben sich die Klubvertreter nach der Plenarsitzung in einer Sonderpräsidiale einvernehmlich geeinigt. Am Dienstag tritt dann der Bundesrat auf Antrag der SPÖ zu einer Sondersitzung zur aktuellen Corona-Lage zusammen, im Rahmen derer „Dringliche Anfragen“ an Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) gerichtet werden.