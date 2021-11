Vlhova-Führung im Levi-Slalom vor Shiffrin - Liensberger 6.

Die Slowakin Petra Vlhova hat nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms der Frauen in Levi nur 11/100 Sekunden Vorsprung auf die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, was für die Entscheidung ab 13.30 Uhr (MEZ/live ORF 1) Spannung bedeutet. Auf Platz drei folgt die Slowenin Andreja Slokar, die den Parallelbewerb in Lech/Zürs gewonnen hat. Kugel-Verteidigerin Katharina Liensberger hat als beste Österreicherin an sechster Stelle liegend 0,72 Sekunden Rückstand.