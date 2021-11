Weitere Festnahmen nach Corona-Demo in Rotterdam angekündigt

Nach heftigen Ausschreitungen bei einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln in Rotterdam hat die Justiz Untersuchungen und weitere Festnahmen angekündigt. Justizminister Ferd Grapperhaus sprach am Samstag von „extremer Gewalt gegen Polizei, Einsatzkräfte und Feuerwehrleute“. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt, etwa 20 Personen wurden noch in der Nacht festgenommen. Der Rotterdamer Bürgermeister Ahmed Aboutaleb sprach von einer „Orgie der Gewalt“.