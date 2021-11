Vlhova im ersten Levi-Slalom vor Shiffrin - Liensberger 6.

Katharina Liensberger hat beim Slalom-Weltcupauftakt das Podest verpasst. Die Vorarlbergerin landete im ersten von zwei Levi-Rennen an der sechsten Stelle. An der Spitze fand das alte Duell zwischen Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin eine Fortsetzung, die Slowakin setzte sich 31/100 Sekunden vor der US-Amerikanerin durch. Dritte wurde die Deutsche Lena Dürr (+0,84), es war das erste Slalom-Podest für das DSV-Frauenteam seit Platz drei von Maria Höfl-Riesch 2013 in Lienz.