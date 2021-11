Tausende demonstrieren in Zagreb gegen Corona-Maßnahmen

In Kroatien stiegen die Corona-Infektionszahlen zuletzt stark an. Nur 46,5 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Samstag bei 789, weniger als in Österreich mit aktuell 1.049,9. In den letzten sieben Tagen starben in Kroatien im Schnitt täglich 58 Menschen an Covid-19.