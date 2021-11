Leader Chelsea besiegt Leicester - United unterliegt Watford

Der englische Fußball-Spitzenreiter Chelsea hat den nächsten Sieg in der Premier League eingefahren. Mit einem hochverdienten 3:0-(2:0)-Auswärtserfolg bei Leicester City bauten die Londoner ihren Tabellenvorsprung zumindest bis zum Abend auf sechs Punkte aus. Für den ins Mittelmaß abgestürzten Rekordmeister Manchester United setzte es beim 1:4 in Watford die nächste deftige Liga-Niederlage.

West Ham United verpatzte mit einem 0:1 bei Wolverhampton die Generalprobe für das Europa-League-Duell am Donnerstag bei Rapid. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison blieben die zunächst noch drittplatzierten „Hammers“ ohne eigenen Torerfolg.

Trainer Ralph Southampton musste mit Southampton nach zuletzt zehn Punkten in den jüngsten vier Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen. Norwich City gab durch das 2:1 die Rote Laterne an Newcastle United ab.

Das 1:3 und das 1:4 fielen in der Nachspielzeit, als United nach einer Gelb-Roten Karte gegen Harry Maguire bereits in Unterzahl spielte (69.). Die Red Devils, nach wie vor von Ole Gunnar Solskjaer trainiert, sind nun exaktes Mittelmaß: Fünf Siege stehen fünf Niederlagen entgegen. Vier Niederlagen bezog man in den jüngsten fünf Partien.