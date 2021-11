Erneute Krawalle von Maßnahmengegnern in den Niederlanden

In den Niederlanden ist es am Samstagabend den zweiten Tag infolge zu Krawallen von Corona-Maßnahmengegnern gekommen. Hunderte Randalierer schleuderten am Samstagabend in Den Haag Steine und andere Gegenstände gegen Polizisten, wie Augenzeugen berichteten. Die Gruppe versammelte sich an einer Kreuzung in einem Arbeiterviertel von Den Haag und setzten einen Stapel Fahrräder in Brand. Mindestens ein Mensch wurde festgenommen.