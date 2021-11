China stuft diplomatische Beziehungen zu Litauen herab

Wegen eines Streits über Taiwan stuft China seine diplomatischen Beziehungen zu Litauen herab. Die Beziehungen würden auf die Geschäftsträger-Ebene heruntergefahren, um Chinas „Souveränität und die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen zu bewahren“, so das Außenministerium in Peking am Sonntag. Taiwan hatte vor einigen Tagen in Vilnius eine Vertretung unter seinem eigenen Namen eröffnet und damit seinen Anspruch auf Unabhängigkeit von Peking deutlich gemacht.