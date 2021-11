Spezialisten der Wiener Polizei mit 1.500stem Covid-Einsatz

Zur Bewältigung der Zusatzaufgaben in der Corona-Pandemie sind auch bei der Wiener Polizei sogenannte Kompetenzteams tätig, die von der Bereitschaftseinheit (BE) und der WEGA gestellt werden. Am Samstag hat das BE-Kompetenzteam den 1.500sten Einsatz absolviert, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. In einer Einrichtung für Unterstandslose in der Inneren Stadt musste ein tobender Corona-Positiver gebändigt werden.