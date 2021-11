Kermani erhielt Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels

Zum Abschluss der Europäischen Literaturtage in Krems ist am Sonntagvormittag der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels (HVB) für Toleranz in Denken und Handeln verliehen worden. Der diesjährige Preisträger Navid Kremani nahm die Ehrung durch HVB-Präsident Benedikt Föger im Klangraum Minoritenkirche entgegen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.