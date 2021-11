Reger Andrang bei Anti-Corona-Maßnahmen-Kundgebung in Linz

Tausende Menschen sind am Sonntag zur einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung in die Linzer Innenstadt geströmt. Die drei oberösterreichischen Landtagsabgeordneten der impfkritischen Partei MFG hatten zu der Kundgebung um 14.00 Uhr vor dem Landhaus eingeladen. Laut Polizei wurden rund 600 Teilnehmer angemeldet. Gekommen sind aber mindestens zehnmal so viele, wie ein Lokalaugenschein der APA ergab.