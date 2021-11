SPÖ und NEOS fordern Rücktritt von LH Stelzer

Der neue Lockdown ab Montag, der in Oberösterreich angesichts der hohen Corona-Zahlen keinesfalls vor dem 17. Dezember enden wird, hat auch den politischen Ton im Bundesland rauer werden lassen. SPÖ und NEOS forderten in einer Pressekonferenz am Sonntag den Rücktritt von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). „Die Oberösterreicher wurden vom Landeshauptmann und der Bundesregierung verarscht“, so das Urteil von oö. NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer über das Krisenmanagement.