33. Kinderfilmfestival Wien endete mit Preisverleihung

Am Sonntagnachmittag ist das 33. Internationale Kinderfilmfestival Wien zu Ende gegangen. Gezeigt wurden an neun Tagen 16 Filme aus aller Welt. Zwei davon zeichnete eine fünfköpfige junge Jury mit Preisen aus. Der große Preis der Kinderjury ging an den Animationsfilm „Calamity“ von Rémi Chayé. „Mein Bruder jagt Dinosaurier“ von Stefano Cipani erhielt den UNICEF-Preis, da er sich speziell der Rechte von Kindern und Jugendlichen annahm, wie der Veranstalter mitteilte.