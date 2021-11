Erster Rodel-Weltcupsieg von Madeleine Egle bei Olympia-Test

Madeleine Egle hat sich am Sonntag in die Rolle der Olympia-Mitfavoritin gehievt. Die Tirolerin feierte im Testrennen für die Winterspiele 2022 im neuen Eiskanal in Yanqing ihren ersten Erfolg im Weltcup und den ersten einer Österreicherin seit 1997. Mit Bestzeit in beiden Läufen triumphierte die 23-Jährige 0,106 Sekunden vor der deutschen Weltmeisterin Julia Taubitz. Ihre Teamkollegin Lisa Schulte (+0,528) stand als Dritte auf dem Podest. Auch das ÖRV-Team gewann.