Emotionales Wochenende für die Queen: Erster Hochzeitstag allein

Trauer um den geliebten Ehemann, Freude über die kommende Generation: Zu ihrem 74. Hochzeitstag hat Queen Elizabeth II. (95) ein emotionales Wochenende erlebt. Die Königin ließ es sich nicht nehmen, trotz gesundheitlicher Probleme an der historischen Doppel-Taufe zweier Urenkel teilzunehmen, wie britische Medien am Sonntag berichteten. Es war das erste Mal, dass zwei Sprösslinge des Königshauses gemeinsam getauft wurden, wie royale Kommentatoren anmerkten.

Damit konnte die Queen auch über den traurigen Samstag getröstet werden: Da musste sie erstmals ihren Hochzeitstag ohne Ehemann Prinz Philip verbringen, der am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben ist. Das Paar hatte 1947 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet. Es war die längste Ehe eines britischen Monarchen.

Länger war Elizabeth nicht in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Auf Rat ihrer Ärzte legt sie eine Ruhepause ein, vor einer Woche sagte sie die Teilnahme am nationalen Gedenktag Remembrance Sunday ab, einem traditionellen Höhepunkt im royalen Kalender. Die Queen habe sich den Rücken verstaucht, hieß es.

Vor einem Monat verbrachte sie eine Nacht im Krankenhaus. Allerdings empfing sie vor wenigen Tagen den scheidenden Generalstabschef Nick Carter zu einer persönlichen Audienz auf Schloss Windsor. Fotos zeigten sie stehend und lächelnd. Nun ließ sich die Monarchin im grünen Kleid und Hut zur königlichen Taufkapelle Royal Chapel of All Saints chauffieren.

Im Mittelpunkt der Doppel-Taufe nahe der königlichen Residenz Schloss Windsor: die Söhne von Prinzessin Eugenie - August Brooksbank, geboren am 9. Februar - und Zara Tindall, deren drittes Kind Lucas Philip im März zur Welt gekommen war. Die Queen wolle persönlich an dem Ereignis teilnehmen, war zuvor aus dem Palast zu hören gewesen. „Ihre Majestät ist sehr darauf bedacht, dabei zu sein, da sie weiß, wie wichtig dies für ihre Enkel und Urenkel ist“, zitierten mehrere Blätter eine Quelle am Hof.