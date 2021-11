Mückstein nennt Österreich „Impf-Europameister“

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Sonntagabend mit der Aussage aufhorchen lassen, Österreich sei „Impf-Europameister“. Heftige Kritik erntete er dafür von Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, der früheren OGH-Präsidentin und Ex-NEOS-Abgeordneten Irmgard Griss und vom ehemaligen Salzburger Landeshauptmann Franz Schausberger (ÖVP).

Mückstein hatte sich mit seiner Aussage vom „Impf-Europameister“ in der „ZiB2“ darauf bezogen, dass in den letzten Tagen die Zahl der Impfungen in Österreich wieder deutlich angestiegen ist.