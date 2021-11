Rechtsgerichteter Kast bei Präsidentenwahl in Chile vorne

Bei der Präsidentschaftswahl in Chile liegt der Rechtspopulist Jose Antonio Kast nach Auszählung von knapp der Hälfte der abgegebenen Stimmen vor dem Linken Gabriel Boric. Auf Kast entfielen demnach 28,64 Prozent, auf Boric 24,44 Prozent der Stimmen, wie offizielle Daten am Sonntag zeigten. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, käme es am 19. Dezember zu einer Stichwahl, wenn keiner der beiden Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann.