Friedenslicht in Bethlehem von Neunjähriger entzündet

Auch dieses Jahr reiste wegen Corona vor Weihnachten kein Kind aus Oberösterreich ins Heilige Land, um in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das Friedenslicht zu entzünden. So übernahm zum 35-jährigen Jubiläum dieser vom ORF OÖ ins Leben gerufenen Tradition die neunjährige Rianna Danho die Illuminierung. Nach dem Transport in einer Speziallampe hat am Flughafen Wien Friedenslichtkind Tobias Nußbaumer aus Kirchham (Bezirk Gmunden) das leuchtende Weihnachtssymbol übernommen.