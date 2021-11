Italien diskutiert 2-G-Regel in Hochinzidenzregionen

Italien diskutiert über die Einführung der 2G-Regelung in Hochinzidenzgebieten. Durch die Einführung eines sogenannten „Super Green Passes“ sollen Nicht-Geimpfte in Regionen mit hohen Ansteckungsraten von Lokalen, Skipisten und Fitnesszentren ausgeschlossen werden. Ein Corona-Schnelltest würde dann nicht mehr für den Zutritt gültig sein, berichteten italienische Medien am Montag. Die Regierung prüft auch eine Impfpflicht zum dritten Stich für das Gesundheitspersonal.