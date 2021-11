Präsidentschaft der Salzburger Festspiele vor Entscheidung

Die Namen auf der Shortlist der Bewerber sickerten nicht an die Öffentlichkeit. Medial als Favoritin gilt aber die Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP). So berichtete der „Standard“ vor kurzem, dass in der Salzburger ÖVP bereits offen darüber gesprochen werde, wer Pallauf an der Spitze des Landtags folgen solle. Genährt wird diese Spekulation auch durch die Zusammensetzung des Kuratoriums. Vier der fünf stimmberechtigten Mitglieder kommen aus der ÖVP: Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Bürgermeister Harald Preuner, die frühere Finanzministerin Maria Fekter als Vertreterin des Bundes sowie Hans Scharfetter als Vertreter des Salzburger Tourismusförderungsfonds, der für die Volkspartei auch im Salzburger Landtag sitzt.