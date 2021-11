20-Jähriger in Wien wegen versuchten Mordes vor Gericht

„Ich bin nicht in der Lage, einen Menschen umbringen zu können“, hat ein 20-Jähriger am Montag einem Wiener Schwurgericht versichert. Die Staatsanwältin warf ihm genau das vor. Der Bursch soll im vergangenen Sommer in Tötungsabsicht seine Freundin am Hals gepackt, gewürgt und dann in einer gefüllten Badewanne unter Wasser getaucht haben. Nachbarn, die kurz vor Mitternacht Lärm und Schreie aus der Wohnung der 24-Jährigen vernahmen, alarmierten die Polizei.