Sudan Militär ließ bei Putsch festgenommene Politiker frei

Die Behörden im Sudan haben mehrere zivile Politiker freigelassen, die seit dem Militärputsch im Oktober in Haft saßen. „Ich wurde gestern am späten Abend freigelassen“, sagte der Vorsitzende der sudanesischen Kongresspartei, Omar al-Degeir, der Nachrichtenagentur AFP am Montag. „Ich befand mich in Einzelhaft und war während dieser Zeit völlig von der Außenwelt abgeschnitten.“