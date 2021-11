Hochrangige Belarus-Konferenz unterstützt Opposition

Bei einer hochrangigen internationalen Konferenz zur Zukunft des Krisenstaats Belarus haben die Teilnehmer am Montag in Wien ihre Unterstützung für die weißrussische Opposition und Zivilgesellschaft bekräftigt. Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja forderte, nicht mit Machthaber Alexander Lukaschenko zu verhandeln. Das Telefonat zwischen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Lukaschenko bezeichnete sie als „seltsam“.

Lukaschenko sei nicht „umerziehbar“: „Die Erfahrung mit Lukaschenko zeigt, dass nur Druck funktioniert“, sagte Tichanowskaja bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit u.a. Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). Schallenberg seinerseits betonte, dass sich die EU durch die Migrationskrise an der EU-Außengrenze zu Belarus nicht erpressen lasse. Grundsätzlich zeigte er sich offen für einen Dialog, denn nur so sei eine Verhaltensänderung möglich. Allerdings: „Wenn man die öffentlichen Aussagen von Lukaschenko hört, zweifle ich, dass der direkte Dialog zu irgendetwas führen wird.“

Tichanowskaja erklärte, dass das Telefonat zwischen Lukaschenko und Merkel für die weißrussische Zivilgesellschaft „seltsam“ ausgesehen habe. Sie verstehe, dass das Gespräch nur der Lösung der Migrationskrise dienen sollte. „Die Menschen an der Grenze sollen nicht sterben“, so Tichanowskaja. Das Gespräch bedeute keine Anerkennung Lukaschenkos, betonte die Oppositionelle. Lukaschenko hatte nach Angaben Estlands eine Anerkennung sowie eine Rücknahme der EU-Sanktionen gefordert, um die Krise an der belarussisch-polnischen Grenze zu beenden.

Schallenberg bedauerte, wie wenige Fortschritte in Belarus gemacht worden seien. Angesprochen auf das Engagement österreichischer Unternehmen in Belarus betonte er, dass es sich um private Investoren handle. Österreich verschließe sich nicht, über weitere Sanktionen zu sprechen, aber sie sollten nicht die Bevölkerung treffen. Sollten sich österreichische Unternehmen aus Belarus zurückziehen, würden sie lediglich von anderen ersetzt, die weniger Rücksicht auf Rechtsstaatlichkeit und andere Standards nehmen, meinte der Bundeskanzler.

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) betonte: „Unser Ziel ist nicht der Regimewechsel. Wir wollen, dass das belarussische Volk seine eigenen Entscheidungen trifft. Frei. Ohne Angst. Ein Belarus, in dem die Menschenrechte, die Medienfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit geachtet werden.“ Er kündigte außerdem an, dass 15 junge belarussische Experten in Österreich in den Bereichen Diplomatie, Recht, Rechtsstaatlichkeit und Verhandlungen ausgebildet werden.