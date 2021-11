Rekord wegen Booster-Impfungen, aber weniger Erststiche

In Österreich haben sich vorige Woche so viele Menschen gegen Covid-19 impfen lassen wie nie zuvor. Allerdings ist der Rekordwert vor allem auf Auffrischungsimpfungen zurückzuführen. Die Erstimpfungen sind dagegen nach dem starken Anstieg seit Mitte Oktober wieder zurückgegangen. Insgesamt haben sich vorige Woche 653.750 Menschen impfen lassen, davon 107.465 Erststiche. Es sind aber vorläufige Zahlen: Im Impfregister kommt es zu deutlichen Meldeverzögerungen.

Der von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) behauptete Status Österreichs als „Impf-Europameister“ ist weitgehend auf die hierzulande früh verabreichten Booster-Impfungen zurückzuführen. Insgesamt liegt die Durchimpfung in Österreich mit rund 66 Prozent weiterhin unter dem EU-Schnitt (66,6 Prozent). Vor Österreich liegen neben Spitzenreitern wie Portugal (88 Prozent) und Spanien (80) auch Deutschland (67), Italien (73) sowie die Niederlande (73) und Belgien (74) sowie die skandinavischen Länder. Durchwegs niedriger ist die Durchimpfung nur in Osteuropa.

Bisher haben sich in Österreich 1,2 Millionen Menschen eine dritte Impfdosis geholt. Allein vorige Woche waren es laut vorläufigen Zahlen 463.655. Weitere 82.630 Impfungen waren Zweit- und 107.465 Erststiche. Damit ist die Zahl der Erstimpfungen wieder gesunken, denn in der Woche davor waren es noch 133.083. Zum Vergleich: Der bisherige Rekord aus der zweiten Juni-Woche waren 630.570, davon 293.755 Erstimpfungen.

Am Sonntag haben sich laut vorläufigen Zahlen 49.595 Menschen impfen lassen. Allerdings kommt es bei den Einmeldungen in den elektronischen Impfpass derzeit zu deutlichen Verzögerungen. So wies der am Montag veröffentlichte Datenabzug aus dem Impfregister für Wien 14.114 Impfungen aus - den höchsten Wert aller Bundesländer. Tatsächlich durchgeführt wurden nach Angaben der Wiener Landesregierung am Sonntag aber deutlich mehr Impfungen, nämlich 22.240.

3 x Futterkutter-Kochbuch zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Damit dürften die für die vergangenen Tage gemeldeten Impfzahlen noch deutlich steigen. Aktuell weist das Impfregister für Sonntag den zweithöchsten Wert in Niederösterreich aus (10.912), danach folgen Kärnten (5.711), Oberösterreich (5.656) und Tirol (4.264). Im Burgenland wurden demnach 4.257 registriert, in der Steiermark 2.310, in Salzburg 1.725 und in Vorarlberg 91.