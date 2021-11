Deutscher Kleinkunstpreis für Josef Hader

Das Mainzer Unterhaus, eines der bedeutendsten Zentren für Kleinkunst in Deutschland, vergibt die Auszeichnung seit 1972. Der Preis ist in mehrere Kategorien aufgeteilt und jeweils mit 5.000 Euro dotiert.

Till Reiners bekommt die Auszeichnung in der Kategorie Stand-Up-Comedy. Er verkörpere „in herausragender Weise modernen Humor einer jungen, großstädtischen Bevölkerung“, hieß es zur Begründung. Der Preis in der Kategorie Kleinkunst geht an Carmela de Feo, die in ihrer Bühnenfigur „La Signora“ große Komik, Tempo und Musikalität mit „höchster Professionalität“ verbinde.