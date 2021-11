„Archiv der Zeitgenossen“ widmet sich Julian Schutting

Das Kremser „Archiv der Zeitgenossen“ will künftig den Literaturbereich verstärkt in den Fokus rücken. Einen Schwerpunkt bildet 2022 der 85. Geburtstag von Autor und Vorlassgeber Julian Schutting, wurde in einer Aussendung betont. Die Sammlung künstlerischer Vor- und Nachlässe an der Donau-Universität wird seit November von Helmut Neundlinger geleitet, der in dieser Funktion Christine Rigler nachfolgte.