Bundesheer-Stellungen laufen trotz Lockdown weiter

Die Stellungen beim Österreichischen Bundesheer werden auch während des Lockdowns weitergeführt. Die bereits versandten Ladungen zur Stellung behalten ihre Gültigkeit. Die Anreise zu bzw. Abreise von den Stellungshäusern ist daher trotz den derzeit rechtlichen Rahmenbedingungen gestattet. In den Stellungshäusern gelten verstärkte Schutz- und Hygienemaßnahmen, teilte das Bundesheer am Dienstag mit.

Weiters teilte das Bundesheer mit, dass aktuell mehrere Hundert Soldaten im Covid-Einsatz sind. So machen in Niederösterreich etwa 80 Soldaten Einreisekontrollen am Flughafen Wien, 50 helfen beim Verpacken von Testkits im Spar-Lager in Loosdorf, 60 unterstützen beim Contact-Tracing. In Oberösterreich unterstützen 50 Soldaten beim Verpacken von Testkits im Spar-Lager in Marchtrenk, 75 beim Contact-Tracing.