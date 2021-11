Weitere Einvernahmen nach Tod von 49-Jähriger in NÖ

Nach dem Tod einer 49-Jährigen sind die Ermittler in Niederösterreich am Dienstag weiter mit den Hintergründen beschäftigt gewesen. Auf dem Programm standen laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner weitere Einvernahmen sowie die kriminaltechnische Untersuchung des Kfz des unter Mordverdacht stehenden 55-Jährigen. Die Frau war reglos neben einer Straße in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) entdeckt worden. Sie starb Montagfrüh in der Klinik Donaustadt in Wien.