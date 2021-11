Ton zwischen Russland und der Ukraine wird schärfer

Russland erhöht nach ukrainischen Angaben seine Gefechtsbereitschaft und führt großangelegte Manöver im Grenzgebiet aus. Dies erklärte die Geheimdienstabteilung des Verteidigungsministeriums in Kiew am Dienstag. Die Regierung in Moskau äußerte sich unterdessen empört über die Ankündigung der USA, Militärberater und Gerät in die Ukraine zu verlegen. „Wir sind ernsthaft besorgt über die Handlungen der Ukraine“, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow.