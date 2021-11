Grossi betont Dialogbereitschaft vor Atomgesprächen mit Iran

Knapp eine Woche vor Wiederaufnahme der internationalen Atomverhandlungen mit dem Iran hat der Chef der UNO-Atomenergiebehörde (IAEA) das Land besucht. Rafael Grossi unterstrich am Dienstag seine Bereitschaft, strittige Punkte zu klären. Die IAEA wolle den Dialog mit der iranischen Regierung vertiefen, so Grossi nach einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad Eslami in Teheran. Die Behörde hatte zuletzt Berichte vorgelegt, in denen Streitfragen genannt wurden.