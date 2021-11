SPÖ thematisiert „Totalversagen“ der Regierung im Bundesrat

Auf Wunsch der SPÖ kommt es heute, Dienstag, zu einer Sondersitzung des Bundesrates. Gegenstand sind in der Länderkammer zwei „Dringliche Anfragen“ der Sozialdemokraten an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP), mit dem Titel „Corona-Totalversagen der Bundesregierung“. Beantwortet werden diese ab 15.15 Uhr.

Die Corona-Situation sei der türkis-grünen Bundesregierung „vollkommen entglitten“, lautet der Befund der SPÖ in der Begründung der „Dringlichen“. In den vergangenen eineinhalb Jahren Pandemie sei „vieles schiefgelaufen“. So machen die „Sozialdemokraten“ etwa das „zögerliche Handeln der Regierung“ für den neuerlichen Lockdown verantwortlich. Statt Lösungen zu suchen, ergehe sich die Regierung in „parteipolitischem Klein-Klein“.