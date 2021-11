Deutscher Schauspieler und Regisseur Lechtenbrink gestorben

„Leben so wie ich es mag, Leben spüren Tag für Tag, das heißt immer wieder fragen, das heißt wagen, nicht nur klagen“: Die Zeilen aus Volker Lechtenbrinks berühmtem Song könnten auch als Überschrift über seinem Leben stehen. Der Mann mit der unverwechselbaren sonoren Stimme und der unstillbaren Lebenssehnsucht war ein Multitalent - als Schauspieler, Sänger, Regisseur und Intendant. Am Montag ist der Hamburger Künstler im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Das teilten seine Agentur und das Hamburger Ernst-Deutsch-Theater am Dienstag mit. „Ich hatte Glück mit meiner Karriere. Irgendwie hat sich stets etwas Neues ergeben“, sagte Lechtenbrink, der bereits mit 14 Jahren seinen Durchbruch in Bernhard Wickis Antikriegsfilm „Die Brücke“ (1959) gefeiert hatte, in einem dpa-Interview zu seinem 70. Geburtstag. Schon als Kind habe er Schauspieler werden wollen. „Ich konnte mir für mich nie etwas anderes vorstellen als die Schauspielerei.“ Bereits mit acht Jahren hatte er sich als Sprecher für Kindersendungen im Norddeutschen Rundfunk (NDR) beworben - und wurde prompt genommen. Mit zehn Jahren stand er das erste Mal im Weihnachtsmärchen am Hamburger Schauspielhaus auf der Bühne, begutachtet von niemand Geringerem als dem legendären Intendanten Gustaf Gründgens (1899-1963).