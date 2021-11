Susanne Abbrederis: Ex-Chefdramaturgin des Volkstheater tot

Die ehemalige Volkstheater-Chefdramaturgin Susanne Abbrederis ist unerwartet im Alter von 68 Jahren verstorben. Wie das Haus am Dienstag bekannt gab, starb sie bereits am 15. November. Sie war von 2005 bis 2014 unter der Intendanz von Michael Schottenberg Chefdramaturgin und habe in dieser Zeit die Programmierung des Hauses maßgeblich geprägt.

Abbrederis wurde in Bregenz geboren, studierte Theaterwissenschaft am Queens College in New York und an der Universität Wien. Sie war Dramaturgin und stellvertretende Intendantin am Schauspiel Essen in der Intendanz von Jürgen Bosse, wo sie unter anderem das Fest der Kulturen in der Zeche Zollverein ins Leben rief. Weitere Stationen waren unter anderem das Staatstheater Stuttgart und das Nationaltheater Mannheim, sowie das Schauspiel Wuppertal, an dem sie von 2014 bis 2017 Intendantin war.