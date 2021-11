Schwedens Parlament stimmt über mögliche Regierungschefin ab

Schweden steht vor einem Wechsel an der Regierungsspitze. Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson könnte am Mittwoch (9.00 Uhr) als erste Frau zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Dazu muss die bisherige Finanzministerin im Parlament in Stockholm allerdings eine Abstimmung überstehen. Vorerst war noch unklar, ob die 54-Jährige die nötige Unterstützung erhalten wird. Der bisherige Premier Stefan Löfven hatte vor zwei Wochen wie angekündigt seinen Rücktritt eingereicht.