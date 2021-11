KAC in Champions Hockey League nach 1:8 bei Leksand out

Der KAC ist am Dienstag in der Champion Hockey League (CHL) trotz eines 4:0-Polsters aus dem Heimspiel im Achtelfinale ausgeschieden. Österreichs Eishockey-Rekordmeister unterlag beim schwedischen Spitzenclub Leksands IF im Rückspiel 1:8 (0:3,0:2,1:3), womit der eigentliche Favorit in der Gesamtrechnung mit 8:5 die Nase vorne hatte. Am Mittwoch (20.20 Uhr, live ORF Sport +) versucht Salzburg, daheim gegen das französische Team Rouen Dragons einen 0:3-Rückstand aufzuholen.