Gardos, Habesohn bei WM weiter, Aufakt-Out von Polcanova

Österreichs Tischtennis-Männer sind am Dienstag in Houston im Einzel gut in die WM gestartet. Robert Gardos gewann gegen den Dänen Anders Lind 4:3 (11,8,-8,-6,5,-8,11), Daniel Habesohn gegen den Portugiesen Tiago Apolonia nach 1:2-Satzrückstand 4:2 (7,-8,-6,8,7,7). Sofia Polcanova aber unterlag der Rumänin Adina Diaconu unerwartet 3:4 (11,-9,-5,-5,7,8,-7), Karoline Mischek ihrer thailändischen Froschberg-Kollegin Suthasini Sawettabut 0:4 (-4,-8,-8,-8).