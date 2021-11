Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen in Causa-Ischgl ein

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat die strafrechtlichen Ermittlungen in der Causa Ischgl eingestellt. „Es kommt zu keiner Anklage“, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Es gebe keine Beweise dafür, „dass jemand schuldhaft etwas getan oder unterlassen hätte, das zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt hätte“, hieß es in der Begründung.