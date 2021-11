Bürgermeister im Visier von Corona-Aktionen

Seit mehr als drei Wochen finden in Gleisdorf jeweils an den Wochenenden diese „Spaziergänge“ statt. Aufgerufen wird über soziale Netzwerke, „Geimpfte wie Ungeimpfte“ seien willkommen. „Wir ‚ALLE‘ sind Menschen und lassen uns nicht Spalten (sic!), setzen wir ein ZEICHEN!!!“, ist online zu lesen. Zuletzt zogen bereits 1.500 bis 2.000 Menschen durch die Kleinstadt - und sie hinterließen vor dem Haus des Bürgermeisters die genannten Botschaften. Weiters hing am Montag am Geschäft seiner Ehefrau ein Zettel mit den Worten: „Ihr korrupter Mann Christoph Stark spaltet die Gesellschaft. Er muss als Politiker sofort abdanken!!!“.