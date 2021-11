Magdalena Andersson erste Ministerpräsidentin Schwedens

Schweden hat zum ersten Mal eine Frau an der Regierungsspitze: Im Parlament stimmten am Mittwoch 117 Abgeordnete für die Sozialdemokratin Magdalena Andersson, 57 enthielten sich und 174 stimmten gegen sie. Die 54-Jährige wird am Freitag formell ihr Amt antreten und ihre Regierung vorstellen. Die Sozialdemokratin war bisher Finanzministerin. Ihr Parteifreund Stefan Löfven hatte im August nach sieben Jahren im Amt seinen Rückzug angekündigt.