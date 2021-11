Gespräche über Atominspektionen im Iran „ergebnislos“

Die iranische Regierung hat der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) bei Verhandlungen in Teheran keine Zugeständnisse gemacht. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi informierte am Mittwoch in Wien den Gouverneursrat seiner Organisation über seinen Besuch in Teheran am Vortag, bei dem es um Probleme bei der Überwachung von iranischen Nuklearanlagen und offene Fragen zur Entwicklung des Atomprogrammes im Land ging.